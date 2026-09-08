В девяти регионах средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

Самые высокие показатели зафиксировали на Чукотке, в Магаданской области и ЯНАО. В среднем по России зарплата составила почти 115 тыс. рублей.

Средняя зарплата работников организаций превысила 150 тыс. рублей в девяти регионах по итогам июня 2026 года, следует из данных Росстата.

На Чукотке показатель достиг 255,1 тыс. рублей, в Магаданской области — 208 тыс. рублей, в ЯНАО — 194,3 тыс. рублей.

Далее следуют Москва — 193,3 тыс. рублей, Ненецкий АО — 177,7 тыс. рублей, Сахалинская область — 163,8 тыс. рублей и Камчатский край — 163,6 тыс. рублей.

В ХМАО средняя зарплата составила 159,7 тыс. рублей, в Якутии — 155,8 тыс. рублей. Общероссийский показатель в июне 2026 года приблизился к 115 тыс. рублей.

Росстат рассчитывает среднемесячную начисленную зарплату до вычета налогов и с учетом премий. В показатель входят доходы всех работников организаций, включая сотрудников со сверхвысокими зарплатами.