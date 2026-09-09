Wildberries и Ozon не зафиксировали отток продавцов — АКИТ

Продавцы не стали массово переходить на альтернативные площадки после атак на логистическую инфраструктуру.

Wildberries и Ozon не зафиксировали отток продавцов, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Ни одна из платформ не отмечает оттока продавцов», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что в конце августа продавцы начали массово уходить с крупнейших маркетплейсов из-за участившихся атак БПЛА. Одновременно к концу лета заметно выросло число новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео».

Приток селлеров на площадку «М.Видео» связан с ее развитием от инструмента расширения собственного ассортимента до универсального маркетплейса, пояснил Соколов.

По его словам, сильные бренды стремятся присутствовать на всех значимых онлайн-площадках, чтобы расширить каналы сбыта и охватить регионы, где у них нет физических магазинов.