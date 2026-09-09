Ответственность за товары предлагают возложить на маркетплейсы с момента отгрузки

В Кировской области разработают законопроект о защите предпринимателей, которые продают товары через маркетплейсы. Ответственность за продукцию могут возложить на юридическое лицо, которое ее хранит.

Подготовить изменения в федеральное законодательство поручил губернатор Кировской области Александр Соколов, сообщило правительство региона. Инициатива должна защитить продавцов от убытков после передачи товаров маркетплейсам.

«Если что-то случилось, то убытки несет предприниматель, а не маркетплейс. Это неправильно. С момента отгрузки товара другому юридическому лицу за них должно отвечать то юрлицо, которое их хранит», — заявил Александр Соколов.

Еще один законопроект коснется налогообложения маркетплейсов. Губернатор предложил обязать площадки платить налоги не только по месту регистрации бизнеса, но и в регионах, где они ведут деятельность и продают товары. Над этой инициативой уже работает один из депутатов Законодательного собрания Кировской области.