Эксперимент затронет миллионы: ФНС начала тотальную проверку самозанятых и внештатников крупнейших компаний РФ. Выпуск № 119 подкаста «Налоговое утро»
Почти половина всех работающих россиян — около 30,5 млн человек — сегодня находится вне штата организаций.
Чтобы вывести этот колоссальный рынок из тени, с сегодняшнего дня ФНС запускает годичный эксперимент среди 34-х лидеров e-commerce и ритейла.
Суть изменений проста: если человек годами работает курьером только на один маркетплейс, налоговая может признать это скрытой трудовой занятостью, а компания-заказчик будет вынуждена доплатить НДФЛ и страховые взносы.
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