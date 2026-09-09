Минтранс: одну ЭТрН можно оформить на несколько партий груза

Это допустимо, если груз перевозит одно транспортное средство между одними и теми же пунктами погрузки и выгрузки. Отправитель и получатель также должны быть общими для всех партий.

Одну электронную транспортную накладную можно оформить на несколько партий груза, разъяснил Минтранс на своем сайте в ответах на вопросы организаций и ИП.

Партии должны следовать в одном транспортном средстве от одного грузоотправителя одному грузополучателю.

Отдельную ЭТрН при каждой перегрузке оформлять не требуется, если транспортное средство заменили, но перевозчик остался прежним. Сведения о замене транспорта отражают в той же электронной накладной.

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы обязательны для коммерческих грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.