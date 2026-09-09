Как списать сгоревший на складе маркетплейса товар: проводки и документы от эксперта
Стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94, а затем списать.
Организация на доходно-расходном УСН получила перечень сгоревших товаров от МП.
Как его правильно списать в расходы и какие документы приложить к учету – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Эксперт Клерка
«Списывать утраченные товары (материалы) нужно с использованием счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сначала стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94 (ФСБУ 5/2019 «Запасы»), а затем списать.»
Проводки:
Дт 94 Кт 45 — списана фактическая себестоимость утраченных товаров,
Дт 91.2 Кт 94 — потери отнесены на прочие расходы.
По УСН д-р стоимость уничтоженных товаров можно обосновывать как потери от чрезвычайной ситуации на основании совокупности норм:
подп. 45 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК;
п. 1 ст. 252 НК;
ст. 346.17 НК – с учетом кассового метода.
Условия безопасного признания:
товар приобретен для предпринимательской деятельности;
его стоимость подтверждена первичными документами;
товар оплачен поставщику;
передача товара WB подтверждена;
утрата или уничтожение подтверждены документально;
определен размер потери;
стоимость не была ранее учтена в расходах;
товар не отражен одновременно как реализованный.
Практически обоснованно отражать расход после выполнения двух условий:
товар оплачен поставщику,
утверждены результаты инвентаризации с актом списания.
Если оплата состоялась позже, расход признается после оплаты.
В КУДиР рекомендуется указать: «Потери от пожара (ЧС), подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК, подп. 6 п. 2 ст. 265 НК», а также реквизиты акта и бухгалтерской/налоговой справки.
К учету нужно приложить отчет по утраченному товару в результате обстоятельств непреодолимой силы.
Также Минфин перечислил документы для списания сгоревшего товара в письме от 15.05.2023 №03−03−06/1/43813:
справка противопожарной службы МЧС;
протокол осмотра места происшествия;
акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания;
акт инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества;
справка о прекращении уголовного дела от следственного комитета.
Для получения документов делают запрос в поддержку маркетплейса или самостоятельно получают справку о пожаре по каждому сгоревшему складу. Для этого нужно обратиться в местное подразделение МЧС или заполнить заявку на Госуслугах (услуга «Предоставление сведений, подтверждающих факт возникновения пожара»).
Документы, которые могут понадобится:
которые подтвердят отгрузку и перемещение товаров на склад Wildberries: акты приема-передачи, накладные и УПД, платежные поручения.
отчеты об остатках товаров на конкретном пострадавшем складе из личного кабинета WB до и после ЧП.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Сутормина.
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