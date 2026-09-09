Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Налоговый консультант красный мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Маркетплейсы
Читать 2 мин
Эксклюзив

Как списать сгоревший на складе маркетплейса товар: проводки и документы от эксперта

Стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94, а затем списать.

3 открытия

Организация на доходно-расходном УСН получила перечень сгоревших товаров от МП.

Как его правильно списать в расходы и какие документы приложить к учету – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Оксана Сутормина Эксперт

Эксперт Клерка

«Списывать утраченные товары (материалы) нужно с использованием счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сначала стоимость товаров нужно перенести в дебет счета 94 (ФСБУ 5/2019 «Запасы»), а затем списать.»

Проводки:

  • Дт 94 Кт 45 — списана фактическая себестоимость утраченных товаров,

  • Дт 91.2 Кт 94 — потери отнесены на прочие расходы.

По УСН д-р стоимость уничтоженных товаров можно обосновывать как потери от чрезвычайной ситуации на основании совокупности норм:

Условия безопасного признания:

  • товар приобретен для предпринимательской деятельности;

  • его стоимость подтверждена первичными документами;

  • товар оплачен поставщику;

  • передача товара WB подтверждена;

  • утрата или уничтожение подтверждены документально;

  • определен размер потери;

  • стоимость не была ранее учтена в расходах;

  • товар не отражен одновременно как реализованный.

Практически обоснованно отражать расход после выполнения двух условий:

  • товар оплачен поставщику,

  • утверждены результаты инвентаризации с актом списания.

Если оплата состоялась позже, расход признается после оплаты.

В КУДиР рекомендуется указать: «Потери от пожара (ЧС), подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК, подп. 6 п. 2 ст. 265 НК», а также реквизиты акта и бухгалтерской/налоговой справки.

К учету нужно приложить отчет по утраченному товару в результате обстоятельств непреодолимой силы.

Также Минфин перечислил документы для списания сгоревшего товара в письме от 15.05.2023 №03−03−06/1/43813:

  • справка противопожарной службы МЧС;

  • протокол осмотра места происшествия;

  • акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания;

  • акт инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества;

  • справка о прекращении уголовного дела от следственного комитета.

Для получения документов делают запрос в поддержку маркетплейса или самостоятельно получают справку о пожаре по каждому сгоревшему складу. Для этого нужно обратиться в местное подразделение МЧС или заполнить заявку на Госуслугах (услуга «Предоставление сведений, подтверждающих факт возникновения пожара»).

Документы, которые могут понадобится:

  • которые подтвердят отгрузку и перемещение товаров на склад Wildberries: акты приема-передачи, накладные и УПД, платежные поручения.

  • отчеты об остатках товаров на конкретном пострадавшем складе из личного кабинета WB до и после ЧП.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Сутормина.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 30 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка