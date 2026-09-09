АТОР предложила не перекладывать туристический налог на клиентов

Выделение налога отдельной строкой в чеке отеля может вызвать недовольство туристов. Ассоциация предлагает заморозить сбор или хотя бы не повышать ставку с 2% до 3% в следующем году.

Механизм туристического налога требует корректировки, но перекладывать его уплату на путешественников пока не следует, заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Необходимость изменений в ассоциации связывают со снижением внутреннего турпотока.

«Это уже практиковалось с курортным сбором и очевидно вызовет лишь негативный информационный фон вследствие раздражения туристов, которые привыкли к отсутствию дополнительных платежей в отеле», — отметил Ромашкин.

При этом АТОР поддерживает переход от процента со стоимости номера к фиксированной сумме налога.

Ассоциация предлагает законодательно закрепить использование поступлений исключительно на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее РСТ, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить порядок уплаты туристического налога.