Тестировать спрос рекламой станет сложнее: как проверки карточек изменят маркетинг селлеров

Из-за новых проверок карточек товаров поменяются маркетинговые модели селлеров, считает директор по развитию маркетингового агентства ICONICOLOR Наталья Сладкевичус.

Привычная модель «быстро завести несколько десятков SKU, проверить спрос рекламой и оставить победителей» становится менее гибкой. Теперь до запуска регулируемой категории нужно заранее убедиться, что карточка пройдет проверку.

По новым нормам, если продавец меняет именно те сведения в уже размещенной карточке, которые подлежат специальной проверке, площадка должна прекратить ее размещение до завершения новой проверки. А актуальность проверяемых данных оператор обязан перепроверять не реже одного раза в десять рабочих дней, если соответствующая госсистема сама не уведомляет об изменениях.

Поэтому эксперт рекомендует селлерам использовать оставшееся до вступления правил время не для проверки всех карточек подряд, а для ABC-анализа ассортимента: определить, какие позиции дают основную прибыль, проверить по ним документы и сведения в первую очередь, отдельно разобрать низкомаржинальный хвост и решить, имеет ли смысл вообще сохранять его после 1 октября.

Но для продавцов есть и позитивные изменения. Например, площадка не сможет просто снизить цену товара за счет селлера без его согласия: о таком снижении нужно уведомить как минимум за пять рабочих дней. При существенном ухудшении условий договора — например, повышении платы за услуги платформы — предусмотрено уведомление минимум за 45 дней.

Рынок, скорее всего, станет немного менее хаотичным и более профессиональным, полагает Наталья Сладкевичус. Продавать по модели «загрузили товар, купили рекламу и потом разобрались с остальным» будет сложнее.

Выиграют селлеры, у которых документы, ассортимент, юнит-экономика и продвижение изначально управляются как единая система.