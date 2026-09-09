Консультанты бухгалтеров первыми рискуют столкнуться с конкуренцией ИИ

Искусственный интеллект не устранит потребность бизнеса в бухгалтерском учете, но может изменить рынок профессиональных консультаций. Под наибольшим давлением окажутся специалисты, которые помогают бухгалтерам разбираться в учете и законодательстве.

ИИ уже позволяет решать часть задач, для которых раньше требовалась помощь консультантов. Об этом основатель и гендиректор 1C-WiseAdvice Александр Рульков рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

По его словам, искусственный интеллект можно использовать для анализа большого объема законодательства и оценки налоговых последствий планируемых сделок. Для этого бизнесу даже не требуется перестраивать IT-инфраструктуру — достаточно сформулировать запрос для нейросети.

При этом полностью потребность в бухгалтерской функции не исчезнет. Компаниям по-прежнему нужны учет, надежные данные, отчетность, налоговые декларации, расчет зарплаты и расчетные листки для сотрудников.

На вопрос о том, кого ИИ способен заменить раньше, Рульков ответил: «Скорее консультанты, которые подсказывали бухгалтерам, как правильно вести учет».

В самой 1C-WiseAdvice рассматривают возможность объединить возможности ИИ с корпоративной базой знаний, CRM и бухгалтерской базой. Однако, по словам Рулькова, передавать такую информацию американским облачным сервисам компания не может.

Подробнее о влиянии ИИ на бухгалтерию и профессиональные услуги Александр Рульков рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор»: