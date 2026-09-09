Для студенческих семей детские сады могут стать бесплатными – законопроект 2026

8 сентября 2026 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается внести изменения в закон об образовании.

Предполагается, что государственные или муниципальные детсады не будут брать родительскую плату за присмотр и уход за детьми, воспитывающимися в студенческой семье.

Цель инициативы – установить дополнительные меры материальной поддержки студенческих семей с детьми дошкольного возраста.

«Чтобы меры поддержки стали более системными и не ставили студенческие семьи в неравные условия при их реализации, необходимо совершенствовать федеральное законодательство в части защиты таких семей, особенно если в них воспитываются дети», — сказано в пояснительной записке.

Также законопроект вводит понятие «студенческая семья» — это категория молодой семьи, в которой оба лица, состоящие в браке, в том числе воспитывающие ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем), в возрасте до 35 лет включительно, обучаются по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.