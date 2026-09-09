Тарифы ЖКХ предложили индексировать только раз в год

Повышение стоимости коммунальных услуг хотят ограничить уровнем официальной инфляции. Дополнительную индексацию в течение года могут запретить.

Индексировать тарифы ЖКХ предложили не чаще одного раза в год. Такой законопроект внесли 8 сентября 2026 года депутаты от фракции «Справедливая Россия».

Предлагается установить федеральный стандарт, в соответствии с которым увеличение размера платы за коммунальные услуги при неизменных наборе и объеме потребления не может превышать уровень инфляции, а само увеличение допускается не чаще одного раза в календарный год, говорится в документе.

Если закон в силу со дня его официального опубликования.