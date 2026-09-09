Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Интернет и технологии
Читать 1 мин

ФНС сможет получать IP-адреса по операциям с цифровым рублем

Налоговая будет запрашивать технические данные только в предусмотренных законом случаях, а не получать их автоматически по каждой операции.

718 просмотров74 открытия

В выписках по счетам цифрового рубля не ранее 1 июля 2027 года появится технический след операций.

Это следует из трех августовских приказов ФНС, пишут «Известия».

Налоговая сможет получить IP- и MAC-адреса, номер телефона, данные сим-карты или другой идентификатор устройства. В выписку также войдут сумма, время и назначение платежа, сведения об отправителе и получателе.

Данные по счету физлица ФНС сможет запросить при взыскании задолженности. Также выписку предоставят с согласия руководителя вышестоящего налогового органа во время проверки или при истребовании информации в рамках встречной проверки.

Технические сведения позволят сопоставлять разные счета, выявлять скрытые доходы, использование чужих кошельков и возможное дробление бизнеса. Например, подозрение может вызвать управление счетами нескольких формально независимых компаний или ИП с одного устройства.

Совпадение IP- или MAC-адресов само по себе не доказывает нарушение. Один адрес могут использовать сотрудники общего офиса, посетители кафе или члены семьи, поэтому ФНС должна учитывать договоры, первичные документы, данные касс и другие доказательства.

Если служба докажет неуплату налога, возможны доначисления, пени и штрафы, а при наличии законных оснований — уголовная ответственность.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка