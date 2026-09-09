ФНС сможет получать IP-адреса по операциям с цифровым рублем

Налоговая будет запрашивать технические данные только в предусмотренных законом случаях, а не получать их автоматически по каждой операции.

В выписках по счетам цифрового рубля не ранее 1 июля 2027 года появится технический след операций.

Это следует из трех августовских приказов ФНС, пишут «Известия».

Налоговая сможет получить IP- и MAC-адреса, номер телефона, данные сим-карты или другой идентификатор устройства. В выписку также войдут сумма, время и назначение платежа, сведения об отправителе и получателе.

Данные по счету физлица ФНС сможет запросить при взыскании задолженности. Также выписку предоставят с согласия руководителя вышестоящего налогового органа во время проверки или при истребовании информации в рамках встречной проверки.

Технические сведения позволят сопоставлять разные счета, выявлять скрытые доходы, использование чужих кошельков и возможное дробление бизнеса. Например, подозрение может вызвать управление счетами нескольких формально независимых компаний или ИП с одного устройства.

Совпадение IP- или MAC-адресов само по себе не доказывает нарушение. Один адрес могут использовать сотрудники общего офиса, посетители кафе или члены семьи, поэтому ФНС должна учитывать договоры, первичные документы, данные касс и другие доказательства.

Если служба докажет неуплату налога, возможны доначисления, пени и штрафы, а при наличии законных оснований — уголовная ответственность.