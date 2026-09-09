ФНС сама рассчитает налог на кадастровую недвижимость организаций

С I квартала 2027 года компании не будут самостоятельно рассчитывать налог и авансовые платежи по объектам с кадастровой налоговой базой. Уплачивать суммы нужно будет по сообщениям налоговых органов.

Расчет налога на имущество организаций по кадастровой стоимости переходит к налоговым органам, напомнило УФНС по Приморскому краю.

Сообщение с суммой налога или аванса направят не позднее чем за 10 дней до срока уплаты через ТКС, личный кабинет юрлица или заказным письмом.

Авансовые платежи придется перечислять не позднее 28-го числа второго месяца после отчетного периода, годовой налог — не позднее 28 марта следующего года. Если инспекция пересчитает платеж за прошлый период, уплатить его нужно до 28-го числа месяца, следующего за месяцем формирования сообщения.

С 1 апреля 2027 года организации перестанут подавать уведомления об исчисленных суммах по кадастровой недвижимости. Новое правило применяется с платежей за I квартал 2027 года. Уведомление по налогу за 2026 год нужно представить до 25 февраля 2027 года, а сам налог уплатить до 1 марта.

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Порядок расчета и сроки уплаты налога по имуществу со среднегодовой налоговой базой не меняются: организации продолжат рассчитывать такие платежи самостоятельно.