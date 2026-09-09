Налоговики доначислили миллионы рублей компаниям, которые неправильно переносили убытки прошлых лет

Налог на прибыль можно уменьшить на сумму убытка прошлых лет, но нужно соблюдать ограничения.

Убыток прошлых лет по налогу на прибыль можно перенести на будущее и уменьшить на него налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода. Для этого из налоговой базы текущего периода вычитают сумму убытка прошлых лет с учетом установленных ограничений, напомнило УФНС по Республике Алтай

В период с 2017 по 2030 годы налоговую базу можно уменьшить не более чем на 50% суммы прибыли текущего периода. Неиспользованный остаток убытка переносится на следующие периоды.

Налоговики выявили организации, неправомерно применившие эту норму – убыток ранее отсутствовал, или налоговую базу уменьшили более чем на 50%.

По результатам камеральных налоговых проверок таким налогоплательщикам доначислили налог на сумму более 7 млн руб., отметили в УФНС.