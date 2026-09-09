Маткапитал предложили разрешить тратить на отечественные автомобили

Покупать машину за счет федерального маткапитала предлагают при условии ее оформления в общую собственность родителей и детей. При продаже автомобиля в течение трех лет деньги придется вернуть государству.

Средства материнского капитала предлагается разрешить направлять на покупку отечественного автомобиля, сообщил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Для этого потребуется принять решение на федеральном уровне.

«Мы не раз вносили такие законопроекты, многие регионы уже пошли по этому пути: разрешили использовать на покупку авто местные выплаты. Нужно федеральное решение, об этом просят многие семьи», — сказал Сергей Миронов.

Купленный за маткапитал автомобиль предлагается оформлять в совместную с детьми собственность. Если родители продадут машину в течение трех лет после покупки, средства материнского капитала нужно будет вернуть государству.

Ранее глава СФР заявлял, что покупка автомобиля на средства маткапитала не соответствует целям программы.