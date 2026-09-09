Биржевые продажи бензина низкого качества выросли на 69% в сентябре

В первые четыре дня сентября 2026 реализация достигла 72,75 тыс. тонн. Затем продажи сократились из-за внеплановых ремонтов НПЗ, а дефицит топлива сохранился.

Продажи бензина на Петербургской бирже 1–4 сентября выросли на 69,2% к аналогичному периоду августа, до 72,75 тыс. тонн, следует из обзора Национального биржевого ценового агентства.

Рост совпал с разрешением временно продавать на российских АЗС бензин и дизтопливо экологических классов от «Евро-2» до «Евро-5», пишет «Коммерсант».

Уже 7 сентября биржевая реализация снизилась на 10,9% к предыдущему торговому дню, до 12,24 тыс. тонн. Продажи АИ-92 сократились на 1,6%, до 7,5 тыс. тонн, АИ-95 — на 23,5%, до 4,7 тыс. тонн. Источник «Коммерсанта» связал снижение с внеплановыми ремонтами НПЗ.

Неудовлетворенный платежеспособный спрос остается высоким: 37,74 тыс. тонн по АИ-92 и 35,34 тыс. тонн по АИ-95. За пределами биржи также сохраняется дефицит предложения, особенно бензина с более высоким октановым числом.

С начала 2026 года на бирже продали 5,442 млн тонн бензина — на 23,7% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Участники рынка считают результаты первых дней сентября недостаточными для оценки тенденции: дальнейшая динамика будет зависеть от сроков ремонта НПЗ, ограничений экспорта и сезонного снижения спроса.