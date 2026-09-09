Водители смогут подписывать электронные транспортные накладные со смартфона

Перевозчикам не придется подключаться к оформлению ЭТрН во время каждой погрузки и разгрузки. Водителю можно будет передать право подписывать необходимые документы прямо в рейсе.

Точка Банк запускает отдельный личный кабинет для водителей в сервисе «Транспортный ЭДО». Через него водитель сможет подписывать электронные транспортные накладные со смартфона во время погрузки и разгрузки. Об этом «Клерку» рассказали в Точка Банке.

Перевозчик сможет делегировать водителю подписание ЭТрН, при этом предоставлять ему доступ к интернет-банку и финансовой информации компании не потребуется.

Личный кабинет будет работать отдельно от интернет-банка. Водитель увидит только сведения о конкретной перевозке: титулы Т2 и Т4 транспортной накладной, статусы документов, QR-код для проверки ЭТрН в дороге и архив рейсов.

Для подписания документов водитель как физлицо сможет использовать неквалифицированную электронную подпись.

«Погрузки и разгрузки часто проходят поздно вечером или даже ночью, когда предприниматель или сотрудник, отвечающий за документы, уже не на рабочем месте или далеко от места перевозки. В это время водитель находится в пути и должен иметь возможность сам подписать все необходимое», — рассказала лидер сервиса «Транспортный ЭДО» от Точка Банка Олеся Балюра.

Электронную транспортную накладную последовательно заполняют участники перевозки. Сначала сведения вносит и подписывает грузоотправитель, затем с документом работает перевозчик, а при доставке — грузополучатель.

С 1 сентября 2026 года участники коммерческих грузоперевозок перешли на электронные перевозочные документы. Новый личный кабинет позволит водителю работать с ЭТрН непосредственно на месте погрузки и разгрузки без ноутбука и возвращения в офис.