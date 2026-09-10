Из-за ошибки в адресе банк может заблокировать компании счет
Налоговики рассказали последствиях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.
УФНС по Алтайскому краю предупредило о последствиях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, в первую очередь об адресе организации.
«Одно из самых тяжелых последствий — исключение юридического лица из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке. Если запись о недостоверности сведений сохраняется в реестре более шести месяцев, налоговый орган вправе исключить компанию из ЕГРЮЛ», —пишет УФНС.
Компанию не исключат, если она устранит причины, ставшие основанием для решения о предстоящем исключении.
Кроме того, за представление недостоверных сведений либо за несвоевременную подачу данных об адресе юрлица должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 3–5 ст. 14.25 КоАП. А при попытке внести в реестр сведения об учредителе или руководителе компании налоговая можете отказать в государственной регистрации, если найдет признаки недостоверности.
Отметка в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений может привести к:
блокировке расчетного счета банком;
отказу в выдаче КЭП;
проблемам с приемом бухгалтерской и налоговой отчетности;
ущербу деловой репутации — сведения в ЕГРЮЛ общедоступны, и любой контрагент может увидеть отметку о недостоверности в день ее внесения.
При выявлении недостоверных сведений инспекция пришлет уведомление о необходимости представить корректные данные. Письмо придет на юрадрес компании или на адрес места жительства руководителя и учредителей. При наличии — на указанный в ЕГРЮЛ адрес электронной почты.
Отправить подтверждающие документы нужно будет в течение 30 дней с даты направления уведомления.
Если отметка о недостоверности уже внесена, нужно подать в регистрирующий орган заявление по форме Р13014.
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