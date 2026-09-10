Налоговики напомнили о лимите в 50% при удержании НДФЛ с натуральных доходов работников
Оплата товаров за физлицо через онлайн-платформы облагается НДФЛ, но есть исключение.
Оплата компанией за физлицо товаров, работ или услуг через онлайн-платформы признается доходом, полученным сотрудником в натуральной форме, и подлежит обложению НДФЛ, пишет региональное УФНС.
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК.
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме удержать налог должен налоговый агент за счет любых доходов, выплачиваемых им заинтересованному лицу в денежной форме.
«При этом сумма НДФЛ не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода», — уточнили налоговики.
Но суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям, а также бывшим работникам, которые ушли на пенсию, не подлежат налогообложению, добавило УФНС по Московской области.
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