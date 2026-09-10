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Платформа ОФД назвала регионы с наибольшим числом ошибок в кассовых чеках

Доля ошибок в кассовых чеках достигла 6% в Иркутской области, а в Марий Эл – 5%.

В Иркутской области доля кассовых чеков с ошибками составила 6%, а в Республике Марий Эл — 5%.

Об этом говорится в презентации гендиректора компании «Платформа ОФД» Дмитрия Батюшенкова. В материалах указан период 2025–2026 годов.

В Камчатском крае и Республике Дагестан ошибки выявлены в 4% чеков. Еще в пяти регионах показатель составил 3%: Ингушетии, Ивановской области, Чувашии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

К ошибкам относят неверные или отсутствующие реквизиты, отсутствие наименований, а также обязательных тегов для ФНС.

Автор
Игорь Вахромов
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