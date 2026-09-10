💲 Рубль резко укрепился: официальный курс валют на 10 сентября 2026 года

Курс доллара опустился ниже ₽86, а евро — ниже ₽100.

Центробанк установил официальный курс доллара США на четверг, 10 сентября 2026 года, на уровне 85,4594 рубля.

При этом снизился и курс евро — до 99,2525 рубля, а юаня — до 12,7373 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,4594 руб. Евро 99,2525 руб. Юань 12,7373 руб.

На укрепление рубля повляили пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, восстановление предложения валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в августе 2026 года.

Динамика курса евро на 10 сентября:

Динамика курса евро по данным на 10 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

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