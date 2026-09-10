💲 Рубль резко укрепился: официальный курс валют на 10 сентября 2026 года
Курс доллара опустился ниже ₽86, а евро — ниже ₽100.
Центробанк установил официальный курс доллара США на четверг, 10 сентября 2026 года, на уровне 85,4594 рубля.
При этом снизился и курс евро — до 99,2525 рубля, а юаня — до 12,7373 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,4594 руб.
Евро
99,2525 руб.
Юань
12,7373 руб.
На укрепление рубля повляили пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, восстановление предложения валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в августе 2026 года.
Динамика курса евро на 10 сентября:
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.