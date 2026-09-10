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Пенсии
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Юрист рассказал, сколько пенсионных баллов дает средняя зарплата

Для максимальных 10 баллов в 2026 году потребуется официальная зарплата около 248 тысяч рублей в месяц. С дохода сверх этой суммы дополнительные коэффициенты не начислят.

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Официально трудоустроенный россиянин с зарплатой 110 тысяч рублей в месяц сможет накопить около 4,4 пенсионного балла за год, сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Средняя зарплата в России в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей.

«Если взять зарплату на уровне нынешних средних показателей по стране в районе 105–110 тысяч рублей в месяц, по данным Росстата, то за год официально трудоустроенный работник сформирует примерно 4,0–4,4 пенсионного балла», — пояснил Петкилев.

Предельная база для начисления страховых взносов в 2026 году составляет 2 979 000 рублей в год. Это соответствует зарплате около 248 тысяч рублей в месяц и позволяет получить максимальные 10 пенсионных баллов за год. Доходы сверх предельной базы дополнительные пенсионные коэффициенты не формируют.

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