Субсидии на госинформсистемы предложили оформлять через электронный бюджет — законопроект

Новый порядок планируют применять при формировании бюджета на 2028 год и плановый период 2029–2030 годов.

9 сентября 2026 года павительство внесло в Госдуму законопроект о цифровизации предоставления отдельных субсидий из федерального бюджета.

Процедуру предоставления субсидий государственным и публично-правовым компаниям на капитальные вложения в создание и развитие государственных информсистем предложили перевести в электронный формат.

Решения о порядке предоставления средств будут принимать через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Они заменят правила, которые сейчас утверждаются нормативными правовыми актами правительства в соответствии с БК.

Информацию о субсидиях включат в реестр, который формирует Минфин. Через него также планируют контролировать результаты предоставления средств. В реестр войдут гранты и субсидии для юридических лиц, ИП и физлиц, производящих товары, выполняющих работы или оказывающих услуги.

Новый порядок не затронет субсидии, связанные с государственной или иной охраняемой законом тайной.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования и распространится на правоотношения, возникающие при составлении федерального бюджета начиная с 2028 года.