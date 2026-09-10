Защитные сооружения и системы оповещения предложили перевести под постоянный госконтроль

Новый режим затронет владельцев и пользователей объектов гражданской обороны, а также органы власти.

Режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения предложило ввести правительство. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 9 сентября 2026 года.

Контроль планируют распространить на граждан и организации, которые владеют или пользуются защитными сооружениями, в том числе учитывают их на балансе. Исключение предусмотрено для организаций ВС РФ.

Аналогичные требования хотят установить для органов власти, которые содержат защитные сооружения и системы оповещения. Поправки предлагается внести в законы «О гражданской обороне» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Меры должны усилить безопасность населения с учетом угроз, включая атаки с применением ракет и беспилотников.

Предусмотрено, что закон уступит в силу через 180 дней после официального опубликования.