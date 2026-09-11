Минфин предложил уравнять неустойки при закупках госкомпаний у МСП

Условия начисления пеней заказчикам и малому бизнесу могут стать одинаковыми с 1 января 2027 года. Изменения затронут закупки по 223-ФЗ.

В договорах госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства предложили установить равные условия начисления неустоек, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином.

Новые правила планируют ввести с 1 января 2027 года.

Если договор предусматривает неустойку для субъекта МСП, аналогичное условие должно действовать и для заказчика. Такие же требования предлагается применять к поставщикам, которые привлекают малый и средний бизнес как соисполнителей.

«Размер пеней за каждый день просрочки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не должен превышать размер пеней за каждый день просрочки исполнения заказчиком предусмотренных договором обязательств по оплате», — говорится в материалах Минфина.

Общая сумма пеней для МСП также не сможет превышать максимальную сумму пеней для заказчика.

Кроме того, при выполнении квоты закупок у МСП предложено учитывать договоры, заключенные с малым и средним бизнесом по итогам закупок, исключенных из расчета квоты.

За систематическое отклонение заявок в закупках только для МСП предлагается удерживать обеспечение заявки и перечислять его заказчику.