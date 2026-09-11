Картографические работы предложили планировать на три года вперед – правительственный законопроект

Регионы должны будут заранее сообщать «Роскадастру» о планируемых работах. Единый порядок позволит исключить дублирование картографических материалов, оплачиваемых из бюджетов разных уровней.

Регионам предлагают направлять в «Роскадастр» трехлетние перечни картографических работ.

Соотвтетствующий законопорект внесло правительство. В перечнях потребуется указывать территории, масштабы работ и виды создаваемых материалов.

«Роскадастр» на основании этих сведений сформирует предложения для единого плана. Его утвердит Росреестр и разместит на федеральном портале пространственных данных. Государственные и муниципальные картографические работы должны будут соответствовать утвержденному плану.

Изменения вводят из-за несвоевременного информирования со стороны регионов и планирования работ на территориях, по которым необходимые сведения уже есть. «Роскадастр» также получит полномочия по мониторингу актуальности единой электронной картографической основы и предоставлению содержащихся в ней данных.

Законопроект предусматривает создание Национального научно-технического совета в сфере геодезии, картографии, пространственных данных и геоинформационных технологий.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.