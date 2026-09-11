Ответ эксперта: нужно ли оформлять ЭТрН при перевозке грузов на арендованном транспорте

Аренда автомобиля с экипажем или без не обязывает компанию составлять ЭТрН

Грузоотправитель перевозит материал грузополучателю арендованным транспортом. Арендованный транспорт может быть с экипажем и без экипажа.

Нужна ли в данном случае электронная транспортная накладная – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Ирина Лапшина «ЭТрН подтверждает факт заключения договора перевозки груза (п. 2 ст. 785 ГК, п. 1 ст. 8 ФЗ №259-ФЗ). Ключевой момент — наличие именно такого договора.»

Аренда транспортного средства с экипажем (ст. 632 ГК) — это договор о предоставлении имущества и услуг по управлению им. Арендатор использует транспорт как свой собственный для перевозки собственных грузов. Отдельного договора перевозки между грузоотправителем и арендодателем нет, поэтому и основания для ЭТрН отсутствуют.

Аренда без экипажа (ст. 642 ГК) также не создает договора перевозки. Арендатор сам организует и оплачивает доставку, используя арендованное ТС как свое. В этом случае достаточно путевого листа, который в такой ситуации обычно оформляет арендодатель.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.