Атаки на склады изменили логистику селлеров Wildberries и Ozon

В августе продавцы двух маркетплейсов стали заметно реже использовать склады площадок и активнее работать по модели FBS. Изменения произошли на фоне атак на складскую инфраструктуру и новых условий работы.

Доля селлеров Wildberries, которые использовали FBO — хранение и отгрузку со склада маркетплейса, — в августе сократилась на 31,3 п. п., с 94,1% до 62,8%. Одновременно доля продавцов на FBS, когда товары хранятся у самого селлера, выросла на 36,6 п. п., до 97,4%. Это следует из анализа Точка Банка на основе данных MPSTATS, с которым ознакомился «Клерк». Один продавец может одновременно работать по FBO и FBS.

Изменения на Wildberries начались еще в июле после атак на склады 18 июля. По итогам месяца доля продавцов на FBS выросла на 5,7 п. п., до 60,8%, тогда как доля FBO почти не изменилась. Основной сдвиг произошел уже в августе.

Одновременно селлеры Wildberries стали значительно чаще выходить на Ozon. В июне на второй площадке зарегистрировались 1 160 продавцов WB, в июле — 2 045, а в августе — 6 027. Таким образом, за два месяца их число выросло более чем в пять раз.

Обратный переход продолжался, но его масштабы сокращались. На Wildberries в июне зарегистрировались 1 066 действующих продавцов Ozon, в июле — 979, а в августе — 768.

На Ozon в августе также снизилась доля продавцов, которые хранили товары на складах маркетплейса. Доля FBO сократилась на 24 п. п. — с 90,6% до 66,6%, а FBS выросла на 10 п. п. — с 63,1% до 73,1%. В июне и июле показатели практически не менялись.

При этом изменения условий на Ozon начались еще до атак на его склады. С 23 июля маркетплейс снизил стоимость работы по FBS, а с 28 июля стоимость новой страховки от атак БПЛА выросла в 3,3 раза из-за переоценки риска страховщиком.

В начале августа площадка также начала переносить часть дорогих товаров со своих складов в ПВЗ на фоне атак на инфраструктуру Wildberries.

Аналитики связывают августовское снижение доли FBO на Ozon не с одним фактором, а с сочетанием новых условий работы по FBS, рисков для складской инфраструктуры, притока продавцов с Wildberries и последующих атак на склады самого Ozon.