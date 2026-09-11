ФНС и ЦБ разработают критерии налоговых рисков для закрытых ПИФ

Число закрытых паевых инвестиционных фондов за три года выросло почти на 90%. Налоговая служба проверяет схемы, в которых преимущества ЗПИФ используют для налоговой оптимизации.

ФНС и Банк России создадут рабочую группу для выработки единых подходов к оценке сделок через ЗПИФ, сообщила налоговая служба. Согласованные критерии и риск-ориентиры планируют закрепить в меморандуме.

За последние три года общее количество паевых инвестиционных фондов увеличилось примерно на 70%, а число ЗПИФ — почти на 90%. Стоимость чистых активов выросла в том числе за счет недвижимости и имущественных прав, объем которых удвоился.

Отложенное налогообложение, секьюритизация и защита активов в отдельных случаях используются для налоговой оптимизации, отметил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

«Именно в этой точке — между легитимным структурированием бизнеса и неправомерным применением правовой формы — и лежит предмет сегодняшней дискуссии», — сообщил он.

Практики недобросовестного использования ЗПИФ выявляют три отраслевых центра компетенций — межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. При оценке сделок ФНС предлагает учитывать реальную инвестиционную деятельность фонда, характер и период операций, а также фактическое распределение контроля и экономической выгоды.