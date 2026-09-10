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«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

Под новым брендом компания сможет выпускать автомобили, запчасти, одежду, напитки и другие товары. Регистрация также охватывает рекламу и производство фильмов.

«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», следует из электронной базы Роспатента. Правообладателем знака стал российский автопроизводитель.

Регистрация позволяет компании выпускать под этим брендом автомобили и запчасти, одежду, обувь, изделия из кожи, игрушки и печатную продукцию. В перечень также вошли безалкогольные напитки и пиво, реклама, производство фильмов и шоу-программ, пояснили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Фраза принадлежит руководителю проектов новых автомобилей «АвтоВАЗа» Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором на вопрос о возможности выпускать автомобили, аналогичные BMW, он ответил: «Можно, а зачем?».

Автор
Игорь Вахромов
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