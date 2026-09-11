Эксперт объяснила, когда ФНС может запросить рабочую переписку для проверки

Инспекция может заинтересоваться сообщениями из корпоративной почты и рабочих сервисов компании. Переписку могут использовать, в частности, при доказывании дробления бизнеса, серых зарплат и фиктивных сделок.

ФНС вправе запрашивать документы и материалы, которые содержат информацию о деятельности налогоплательщика. В их число может попасть рабочая переписка из корпоративной почты, «Битрикс24», 1С и других сервисов. Об этом «Клерку» рассказала судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

По словам эксперта, налоговики могут использовать такую переписку при доказывании дробления бизнеса, выплаты серых зарплат, работы с техническими контрагентами и фиктивности сделок.

С личными аккаунтами и смартфонами ситуация отличается. Переписка в них защищена правом на тайну переписки. Однако при расследовании преступлений полномочия правоохранительных органов шире. Кроме того, сотрудник может добровольно показать содержимое своего телефона проверяющим.

За отказ предоставить законно истребованные материалы компании может грозить ответственность. При этом, как отмечает Чикунова, сам факт запроса еще не означает, что любое требование инспекции нужно исполнить независимо от его содержания.

«Если не приведено ссылок, каким образом материалы влияют на начисление налога, материалы не относятся к предмету налоговой проверки, или по причине неопределенности истребуемых материалов, то оснований для применения ответственности не имеется», — пояснила юрист.

Поэтому при получении требования важно проверить, насколько конкретно инспекция описала необходимые материалы и связаны ли они с предметом налогового контроля.