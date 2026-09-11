💲 Доллар подешевел до 84,35 рубля
Банк России снизил официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу, 11 сентября 2026.
К 11 сентября 2026 года три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущими значениями, следует из данных Банка России.
Курс доллара снизился на 1,11 рубля и составил 84,35 рубля.
Евро подешевел на 0,97 рубля — до 98,29 рубля. Курс юаня уменьшился на 0,17 рубля и составил 12,56 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
84,3508 руб.
Евро
98,2856 руб.
Юань
12,5637
Официальные курсы ЦБ используют при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.