Письмо Минфина: НДС по уничтоженным при атаках БПЛА товарам восстанавливать не нужно
Выбытие товаров из-за чрезвычайной ситуации не облагается НДС. Убытки и затраты на ликвидацию последствий можно учесть во внереализационных расходах.
Ранее правомерно принятый к вычету НДС по товарам, уничтоженным из-за чрезвычайной ситуации, восстанавливать не требуется, разъяснил Минфин в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470.
Это правило распространяется в том числе на имущество, утраченное при атаках БПЛА.
Выбытие товаров из-за событий, которые не зависят от воли налогоплательщика, не образует объекта обложения НДС. Минфин сослался на постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33, где к таким событиям отнесены порча, бой, хищение, стихийные бедствия и другие аналогичные обстоятельства.
При расчете налога на прибыль убытки от чрезвычайных ситуаций включают во внереализационные расходы. Учесть их нужно в том отчетном или налоговом периоде, когда товарно-материальные ценности были уничтожены. К таким расходам также относятся затраты на ликвидацию последствий атак БПЛА.
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