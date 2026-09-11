Запись в трудовой книжке не гарантирует включение периода работы в страховой стаж

Для формирования пенсионных прав важны страховые взносы работодателя. Если их не перечисляли, период работы могут не учесть при назначении пенсии.

Период работы не войдет в страховой стаж при отсутствии страховых взносов, сообщила гендиректор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова. Запись в трудовой книжке сама по себе пенсионные права не формирует.

Чаще всего проблемы возникают из-за зарплаты в конверте, когда взносы платят только с минимальной официальной части. Также из стажа могут исключить работу без оформления и периоды по гражданско-правовым договорам, если заказчик не перечислял взносы.

В стаж не включают отпуск за свой счет и обучение в вузе после 2002 года. Период ухода за ребенком засчитывают до достижения им полутора лет, но суммарно не более шести лет на всех детей.

Проблемы также возможны с периодами до регистрации в системе персонифицированного учета, работой за границей, частной практикой и деятельностью ИП. При назначении пенсии могут не учесть периоды, которых нет в выписке Социального фонда.