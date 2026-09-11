ФНС назвала документы, которые выдадут подмену трудовых отношений с самозанятым
Доказательствами могут стать кадровые документы, расчеты, записи инструктажей и показания свидетелей.
У налоговиков есть аналитические инструменты, которые в автоматическом режиме позволяют выявить подмену трудовых отношений с самозанятыми.
Что налоговики посчитают доказательствами наличия трудовых отношений между сторонами:
письменные доказательства (оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу);
документы кадровой деятельности работодателя (графики сменности, графики отпусков, документы о командировках, возложении на него обязанностей по обеспечению пожарной безопасности);
расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денег на карту работника;
документы хозяйственной деятельности работодателя (заполненные или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах);
документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа, удостоверения о проверке знания требований ОТ, направление работника на медосмотр).
Также налоговики используют свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие материалы, добавили в УФНС.
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