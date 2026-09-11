ФНС назвала документы, которые выдадут подмену трудовых отношений с самозанятым

Доказательствами могут стать кадровые документы, расчеты, записи инструктажей и показания свидетелей.

У налоговиков есть аналитические инструменты, которые в автоматическом режиме позволяют выявить подмену трудовых отношений с самозанятыми.

Что налоговики посчитают доказательствами наличия трудовых отношений между сторонами:

письменные доказательства (оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу);

документы кадровой деятельности работодателя (графики сменности, графики отпусков, документы о командировках, возложении на него обязанностей по обеспечению пожарной безопасности);

расчетные листы о начислении зарплаты , ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денег на карту работника;

документы хозяйственной деятельности работодателя (заполненные или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры , копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах);

документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа, удостоверения о проверке знания требований ОТ, направление работника на медосмотр).

Также налоговики используют свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие материалы, добавили в УФНС.