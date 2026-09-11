Акции Ozon упали на 6,77% после атаки на логистический центр

На минимуме бумаги маркетплейса стоили 2 472,5 рубля. В Саратове и Саратовской области компания временно прекратила доставку и прием заказов.

Акции Ozon на торгах Мосбиржи 11 сентября снизились на 6,77%, свидетельствуют данные торгов на 9:05 мск. К 10:06 падение замедлилось до 5,1%, бумаги подорожали до 2 517 рублей.

Давление на котировки усилилось после атаки БПЛА на логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове.

«Для акций это краткосрочный негатив из-за перебоев в операционной деятельности, но ключевым фактором оценки остаются темпы роста бизнеса и прибыльность после реструктуризации», — отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Атаки могут привести к сокращению оборота, расходам на восстановление и компенсации, считает обозреватель «Альфа-Инвестиций» Арсений Анатольев. В долгосрочной перспективе у компании также могут вырасти затраты на безопасность и страхование. Для снижения рисков Ozon поощряет продавцов открывать мини-склады в пунктах выдачи заказов.