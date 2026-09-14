ИИ пока не приводит к резкому снижению зарплат, но есть риск для ряда профессий

Нейросети уже снижают стоимость выполнения отдельных задач. В зоне риска находятся специалисты, которые работают с типовыми текстами, переводами, отчетами и обработкой данных.

Искусственный интеллект пока не вызывает резкого падения зарплат, но меняет стоимость отдельных операций, считает член совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина. В первую очередь изменения затрагивают работников, занятых рутинными задачами.

«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов и сотрудники, работающие с большими массивами однотипной информации», — отметила Горелкина.

Нейросети могут за несколько секунд подготовить черновик, описание товара или подборку идей, снижая себестоимость процессов. При этом работодатели, вероятнее всего, будут не сокращать оклады, а требовать большего объема работы за ту же оплату, особенно от фрилансеров и сотрудников массовых сервисных профессий.

В долгосрочной перспективе преимущество получат специалисты, которые умеют ставить задачи ИИ, проверять результаты и исправлять ошибки. Их ценность будет зависеть от способности превращать полученные от нейросети данные в качественный материал.