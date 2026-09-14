ИИ пока не приводит к резкому снижению зарплат, но есть риск для ряда профессий
Нейросети уже снижают стоимость выполнения отдельных задач. В зоне риска находятся специалисты, которые работают с типовыми текстами, переводами, отчетами и обработкой данных.
Искусственный интеллект пока не вызывает резкого падения зарплат, но меняет стоимость отдельных операций, считает член совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина. В первую очередь изменения затрагивают работников, занятых рутинными задачами.
«В зоне риска — junior-копирайтеры, контент-менеджеры, операторы первой линии поддержки, ассистенты в маркетинге, специалисты по карточкам товаров, начинающие дизайнеры, переводчики несложных материалов и сотрудники, работающие с большими массивами однотипной информации», — отметила Горелкина.
Нейросети могут за несколько секунд подготовить черновик, описание товара или подборку идей, снижая себестоимость процессов. При этом работодатели, вероятнее всего, будут не сокращать оклады, а требовать большего объема работы за ту же оплату, особенно от фрилансеров и сотрудников массовых сервисных профессий.
В долгосрочной перспективе преимущество получат специалисты, которые умеют ставить задачи ИИ, проверять результаты и исправлять ошибки. Их ценность будет зависеть от способности превращать полученные от нейросети данные в качественный материал.
а вот это зря, оставьте живых людей!!!
почему-то считается, что необходима замена операторов (не важно, как назвать), а именно тех кого мы слышим в телефонной трубке при наборе номера. Что это экономия, удобство и прочее бла-бла-бла. Однако, никто не считает (или я ошибаюсь ?), сколько не сделанных транзакций (или излишне сделанных) в банке, не купленных товаров (на маркет плейсе), не заказанных услуг и прочее. Т.к., как представишь сбе, что тебе предстоит 10-15 минут общаться с чат-ботом, так отпадает всякое желание что-либо покупать, совершать и т.п. P.S. не часто встретишь интуитивно понятный сайт, некоторые отличаются редкостным дебилизмом. Причем, интерфейс все время постоянно "улучшается" (именно в кавычках). Последнее время, мой девиз - верните в общение (вмсето ИИ) живых людей, даже пусть тупых неимоверно