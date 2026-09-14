Росфинмониторинг: майнеры должны разработать правила внутреннего контроля

Требование распространяется на майнеров, работающих от имени или по поручению клиентов, а также на организаторов пулов, которые распределяют цифровую валюту между участниками.

Майнеры и организаторы майнинг-пулов обязаны организовать внутренний контроль по требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, разъяснил Росфинмониторинг.

Для майнеров обязанность возникает, если они занимаются майнингом и распределяют полученную цифровую валюту от имени или по поручению клиентов. Для организаторов пулов — при распределении валюты между участниками.

Внутренний контроль включает разработку правил, получение доступа к личному кабинету Росфинмониторинга и назначение специального должностного лица. Правила нужно составить с учетом требований постановления Правительства от 07.08.2025 № 1180. Порядок доступа к личному кабинету установлен приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175.

Ответственный сотрудник должен пройти обучение по ПОД/ФТ и не иметь неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления либо преступления против государственной власти.

Юрлица и ИП могут назначить такого сотрудника по трудовому договору, а ИП вправе возложить эти функции на себя. Физлица без статуса ИП, которые майнят цифровую валюту от имени или по поручению клиента, выполняют функции специального должностного лица самостоятельно.