Минэкономики: пострадавшему из-за атак на Wildberries бизнесу выдадут льготные кредиты

Совокупный лимит программы господдержки составит 50 млрд рублей. Средства можно направить на пополнение оборотного капитала и текущие расходы.

Малые и средние предприятия, пострадавшие из-за атак на объекты группы «РВБ» — объединенной компании Wildberries & Russ, смогут получить льготные кредиты, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Программу реализуют Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП.

Первые банки-участники начнут выдавать кредиты с 11 сентября 2026 года.

Полный список кредитных организаций и условия опубликованы на сайте Корпорации МСП. Точную дату начала выдачи льготных кредитов предпринимателям нужно уточнять непосредственно в выбранном банке.

Кредит от 500 тысяч до 500 млн рублей предприниматели могут получить на пополнение оборотных средств и на текущие расходы. Ставка по программе — «ключевая ставка + 3%». «Зонтичные» поручительства может обеспечить Корпорация МСП.