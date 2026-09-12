ЦБ зафиксировал снижение напряженности на рынке труда

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, а дефицит кадров сокращается. При этом безработица остается вблизи исторического минимума.

Безработица в России в последние месяцы немного выросла, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета директоров. На нем регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

Компании сообщают о сокращении дефицита кадров. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда, однако разрыв между показателями остается существенным.

«Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла», — отметил ЦБ.

В июле 2026 года безработица составила 2,3% после 2,2% в июне, следует из последних данных Росстата. Более года показатель держался в диапазоне 2,1–2,2%. Минимальный уровень с начала наблюдений в 1991 году — 2,1% — был зафиксирован в мае 2026 года.