Эксперт рассказал, что делать при двойном перечислении зарплаты

Если работодатель дважды перечислил сотруднику одну и ту же зарплату, автоматически удержать лишнюю сумму из следующей выплаты не получится. Возможность вернуть деньги зависит от причины переплаты и согласия работника.

Повторное перечисление зарплаты само по себе не считается счетной ошибкой и не дает работодателю права забрать деньги обратно. Об этом «Клерку» рассказал независимый финансовый директор, основатель Finspect Артем Высоцкий.

По п. 3 ст. 1109 ГК РФ зарплату нельзя взыскать как неосновательное обогащение, если нет недобросовестности работника или счетной ошибки. Ст. 137 ТК РФ также позволяет вернуть переплату в отдельных случаях, в том числе при счетной ошибке.

«Двойной платеж сюда не укладывается. По крайней мере сам по себе», — отметил Высоцкий.

Работодатель не может просто вычесть повторно перечисленную сумму из следующей зарплаты. Если сотрудник не оспаривает основание и размер удержания, его согласие лучше зафиксировать письменно. При этом размер удержаний при каждой выплате по общему правилу не должен превышать 20% зарплаты.

Верховный Суд ранее указывал, что повторная выплата одной и той же зарплаты не относится к арифметическим ошибкам. Однако подход к понятию счетной ошибки развивается. Так, в определении от 18 августа 2025 года № 46-КГ25-8-К6 ВС признал счетной ошибку при вводе количества отработанных смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064, из-за чего работнику перечислили почти 2 млн рублей.

По мнению Высоцкого, этот подход нельзя автоматически переносить на двойное перечисление зарплаты: в таком случае сам расчет может быть правильным, а ошибка возникает уже при повторном исполнении платежа.

Если сотрудник отказывается добровольно вернуть деньги или уже уволился, работодателю остается обращаться в суд. При этом компании придется доказать наличие оснований для взыскания переплаты.

Если деньги удалось вернуть, работодателю также потребуется скорректировать налоговый и бухгалтерский учет. Работник возвращает сумму, которую фактически получил на руки, а удержанный НДФЛ работодатель корректирует при перерасчете.

Если вернуть переплату не удалось и законных оснований для ее взыскания нет, сумма остается доходом сотрудника.