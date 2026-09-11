ИП вместо генерального директора в ООО? Эксперты разобрали, чем рискует компания

Назначение ИП-управляющего вместо гендиректора — законная модель. Но надзорные органы будут следить, не используют ли ее для «налоговой экономии». Если подобное докажут, дело закончится переквалификацией договора из гражданско-правового в трудовой, а также доначислением налогов и штрафами.

ООО вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, в том числе ИП (см. ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). ИП при этом не становится штатным директором, а управляет компанией по гражданско-правовому договору.

Преимущества ИП-управляющего:

внешняя экспертиза — компания может привлечь управляющего с опытом и компетенциями, которых нет внутри бизнеса;

гибкая оплата — можно привязать к результатам работы и масштабу бизнеса;

самостоятельная организация работы — управляющий сам определяет, как выполнять свои функции;

самостоятельная уплата налогов и взносов — ИП платит их со своего предпринимательского дохода.

Но статус управляющего как ИП не снимает налоговых рисков для компании. Если отношения фактически трудовые или договор заключили ради экономии на налогах и взносах, налоговая может переквалифицировать его в трудовой. Тогда компании доначислят налоги и взносы, а также пени и штрафы.

Какие признаки могут заинтересовать налоговую и как снизить риск переквалификации — читайте в экспертном разборе «Может ли в ООО быть ИП-управляющий вместо генерального директора: преимущества и риски».