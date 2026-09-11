ЦБ заявил, что пространства для снижения ключевой ставки стало меньше

Денежно-кредитная политика в России будет жестче, чем ЦБ предполагал в первой половине 2026 года. Одна из причин — более высокий вклад бюджетного спроса в экономику.

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось по сравнению с ожиданиями Банка России в первой половине 2026 года. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

В июле регулятор повысил прогноз по инфляции на 2026 год на 1,5 п. п., до 6–7%. Основной причиной пересмотра Набиуллина назвала разовый вклад ситуации на топливном рынке.

При этом ЦБ по-прежнему рассчитывает, что текущий устойчивый рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу 2026 года, если влияние ситуации на топливном рынке будет постепенно ослабевать.

«Сейчас денежно-кредитная политика ожидается жестче, пространство для снижения меньше, чем предполагалось нами в первой половине года», — сказала Набиуллина.

Одна из причин — перенос на 2029 год срока достижения нулевого структурного первичного дефицита бюджета. Из-за этого вклад государственного спроса в экономику будет выше.

По словам главы ЦБ, более сильная поддержка экономики со стороны бюджета потребует более сдержанного роста частного кредитования, чтобы экономика вернулась к сбалансированному росту и низкой инфляции.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.