Мошенники рассылают россиянам письма о корректировке налоговых деклараций

После бумажного письма может прийти электронное уведомление со ссылкой на фишинговую копию сайта ФНС. Проверять документы нужно через личный кабинет налогоплательщика.

Мошенники начали рассылать россиянам бумажные письма с требованием скорректировать налоговую декларацию или подтвердить расходы, сообщил сенатор Артем Шейкин. Затем адресату могут направить электронное уведомление о якобы новом извещении в личном кабинете.

Ссылка из электронного письма может вести на копию официального сайта налоговой службы. На поддельной странице пользователю предлагают авторизоваться, чтобы получить его логин, пароль и другие сведения.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», — предупредил Шейкин.

Переходить в личный кабинет ФНС следует самостоятельно, без ссылок из писем. Информацию о налоговой задолженности также можно дополнительно проверить на «Госуслугах».