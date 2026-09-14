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Зарплата
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Замглавы администрации президента: рост зарплат есть, но не все это чувствуют

Тенденция к повышению зарплат сохранится, считает замглавы АП Максим Орешкин.

Рост зарплат в России продолжится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Орешкин.

Он добавил, что для чиновников действуют ограничения по увеличению зарплат. Решения правительства предусматривают индексацию в лучшем случае на 4%.

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