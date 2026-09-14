Замглавы администрации президента: рост зарплат есть, но не все это чувствуют
Тенденция к повышению зарплат сохранится, считает замглавы АП Максим Орешкин.
Рост зарплат в России продолжится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.
«Рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Орешкин.
Он добавил, что для чиновников действуют ограничения по увеличению зарплат. Решения правительства предусматривают индексацию в лучшем случае на 4%.
То ли люди бесчувственные, то ли рост не чувствительный...
нам всем надо прочувстововать рост зпл, так, чтобы до нутра пробрало, т.е. чувства-с эти...чтобы за душу взяло!
оригинал!
да неужели будут повышать усиленными темпами?
ну , что бы уж наверняка каждый.... усчучил? Что бы уж воняло, так воняло до такой степени, что бы ажно прослезились?
представляете.... а ЛЮДЯМ даже этого бывает, что не делают! Причём по длительности по пять лет бывает не меняется!
И это даже не у какого-то там "дяди Ашота", а даже в бюджетных учреждениях!
Орешкин, ты про это знаешь? или не хочешь знать?