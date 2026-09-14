Замглавы администрации президента: рост зарплат есть, но не все это чувствуют

Рост зарплат в России продолжится, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. К сожалению, не все это чувствуют, наша задача — работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Орешкин.