Налоговая упростила подачу отчетности для майнеров

Отчет о намайненной цифровой валюте можно сформировать в «Налогоплательщике ЮЛ».

Сформировать отчет о полученной цифровой валюте теперь можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ», сообщила ФНС. Новый функционал появился в версии 4.96.

Для подготовки отчета нужно скачать актуальную версию программы с сайта ФНС и внести сведения о добытой валюте. Программа автоматически сформирует XML-файл, соответствующий требованиям ведомства.

Готовый файл необходимо загрузить и направить в налоговую через личный кабинет юрлица, ИП или физлица.

Сведения о намайненной цифровой валюте подают не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем ее получения.