В школах и вузах изменят программы для развития креативной экономики

Стратегия развития креативной экономики до 2036 года также предусматривает быструю переквалификацию работающих специалистов.

Образовательные программы в школах и вузах скорректируют с учетом потребностей креативной экономики, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Эти меры вошли в подготовленную правительством стратегию развития отрасли до 2036 года.

«Предстоит не только изменить образовательные программы в высшей и средней школе, но и создать систему быстрого обновления компетенций для уже работающих профессионалов, в том числе через подготовку и повышение квалификации», — заявил премьер-министр.

Подготовку специалистов Мишустин назвал одним из значимых направлений работы. Сейчас в разных сферах креативной экономики заняты свыше 4 млн человек.

Также премьер-министра расскзаал о задаче увеличения доли креативной экономики в общем объеме ВВП с 4,2% по итогам 2025 года до 7,7% в 2036 году.