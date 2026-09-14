37% россиян прячут от близких купленные для себя продукты

Чаще всего отдельные запасы составляют из сладостей, снеков и газированных напитков.

Продукты только для себя покупают и скрывают от близких 37% россиян, следует из исследования программы лояльности «Х5 клуб». У 22% опрошенных таких позиций несколько, у 15% — одна. Чаще всего прячут сладости — 41%, снеки — 22% и газированные напитки — 11%.

Споры при формировании продуктовой корзины чаще возникают из-за фастфуда — об этом сообщили 41% респондентов. Чипсы и сухарики вызывают разногласия у 39%, колбасы — у 38%. Каждый пятый опрошенный прячет спорные товары под другими продуктами, чтобы они не бросались в глаза.

Главной причиной разногласий стала стоимость продуктов — ее назвали 70% участников опроса. Покупатели также спорят из-за состава товаров — 56%, внешнего вида — 39%, объема — 38% и бренда — 27%. Если товар стоит дороже запланированного или выглядит непривычно, 46% спрашивают разрешения у близких.

При критике покупки 58% отстаивают выбор и оставляют товар в корзине, 28% предлагают компромисс, а 14% возвращают его на полку. Один аккаунт программы лояльности для совместного накопления и использования выгоды применяют 53% опрошенных, разные аккаунты — 29%.