МВД: водительские права нужно заменить при смене персональных данных

Удостоверение также становится недействительным после окончания срока действия или при повреждениях, из-за которых сведения нельзя прочитать.

Водительское удостоверение подлежит замене при изменении персональных данных владельца, сообщили в пресс-центре столичного главка МВД. Новые права также потребуются, если прежний документ пришел в негодность из-за износа, повреждения или других причин.

Удостоверение признают недействительным и аннулируют после истечения срока его действия. Такое же правило применяется, если владелец заявил об утрате или хищении документа либо получил новое удостоверение.

Если сведения на правах невозможно определить визуально, пользоваться таким документом нельзя. Во всех перечисленных случаях водитель должен получить новое удостоверение.