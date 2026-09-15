Минтранс объяснил, нужна ли транспортная накладная при перемещении грузов между филиалами
Разъяснили правила оформления транспортных накладных при внутренних перевозках компании.
Минтранс ответил, нужна ли транспортная накладная при перевозке между филиалами одной организации.
«Нет, если перевозка осуществляется собственным транспортом и договор перевозки груза не заключается.
Если привлекается сторонний перевозчик по договору перевозки, требуется ЭТрН», — пояснило ведомство.
При этом случай, когда грузоотправитель совпадает с грузополучателем, относится к исключениям, когда транспортная накладная оформляется на бумаге.
Эти нормы утверждены ст. 6 и 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, и приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262.
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