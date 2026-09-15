Минтранс объяснил, нужна ли транспортная накладная при перемещении грузов между филиалами

Минтранс ответил, нужна ли транспортная накладная при перевозке между филиалами одной организации.

«Нет, если перевозка осуществляется собственным транспортом и договор перевозки груза не заключается. Если привлекается сторонний перевозчик по договору перевозки, требуется ЭТрН», — пояснило ведомство.

При этом случай, когда грузоотправитель совпадает с грузополучателем, относится к исключениям, когда транспортная накладная оформляется на бумаге.

Эти нормы утверждены ст. 6 и 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, и приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262.